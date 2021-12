Οι τραγωδίες των αρνητών

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Τράγκα απο κορωνοϊό. Ο γνωστός δημοσιογράφος, ο οποίος υπέφερε από σακχαρώδη διαβήτη, νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Σωτηρία».

Για πολλές ημέρες έδωσε σκληρή μάχη με την ασθένεια. Υπέστη έμφραγμα και υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική, ενώ τις τελευταίες ημέρες είχε επιδεινωθεί και η νεφρική του λειτουργία.

«Χορεύω τανγκό με τον COVID-19» είχε γράψει σε ανάρτησή του στις 30 Νοεμβρίου, γνωστοποιώντας ότι διαγνώσθηκε με κορωνοϊό. Ο δημοσιογράφος δεν είχε εμβολιαστεί, παρά τις προτροπές του γιατρού του: «Καθημερινά έβρισκε δικαιολογίες. Όλο προσπαθούσε να μου ζητήσει έναν τρόπο να καθυστερήσει το εμβόλιο. Του έλεγα γιατί βρε αγόρι μου; Ήταν επισήμως άνθρωπος με σακχαρώδη διαβήτη, μορφώνοντας και διδάσκοντας τον κόσμο για το πρόβλημά σου, φτάνεις σε ένα σημείο να αρνείσαι αυτό που σου προσφέρει η επιστήμη», δήλωσε ο Χρήστος Ζούπας.

Όπως σημείωσε ο διαβητολόγος, ο Γιώργος Τράγκας του έλεγε ότι έπρεπε να διορθώσει το ζάχαρό του για να κάνει το εμβόλιο. «Δικαιολογίες, αδικαιολόγητες. Όσο το σκέφτομαι μου έρχεται να τρελαθώ. 35 χρόνια με άκουγε κι αυτή τη στιγμή… Τι να πω Θεέ μου. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Γιώργος Τράγκας την πάτησε τόσο πολύ», ανέφερε ο κ. Ζούπας και υπογράμμισε ότι το αντιπαράδειγμα του Τράγκα πρέπει να γίνει μήνυμα για όλους. «Εμβολιαστείτε για να σωθείτε!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το όνομα του Γιώργου Τράγκα έρχεται να προστεθεί σε μια λίστα ατόμων -επικριτών των προσπαθειών εμβολιασμού- που πέθαναν μετά τη μόλυνση από τον κορωνοϊό.

