Φον ντερ Λάιεν: Πάνω από το 66% των Ευρωπαίων έχουν πραγματοποιήσει δύο δόσεις του εμβολίου

Για ακόμη μία περίοδο Χριστουγέννων σε κατάσταση πανδημίας έκανε λόγο η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ωστόσο ότι «είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ να πολεμήσουμε τον ιό».

Με ανάρτησή της στο Twitter, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι πάνω από το 66% των Ευρωπαίων έχουν πραγματοποιήσει δύο δόσεις του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, ενώ 62 εκατ. άνθρωποι έχουν ήδη κάνει ενισχυτική δόση, η οποία -όπως είπε- είναι «η καλύτερη διαθέσιμη προστασία από τη μετάλλαξη Όμικρον».

Την ίδια ώρα τόνισε πως η Ευρώπη μπορεί να παράγει πάνω από 300 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου το μήνα, σημειώνοντας πως «έτσι θα έχουμε αρκετά εμβόλια!».



«Τα συμβόλαιά μας διασφαλίζουν επίσης ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε προσαρμοσμένα εμβόλια, εάν χρειαστεί. Θα μπορούσαν ακόμη και να είναι έτοιμα μέχρι τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο και να εγκριθούν γρήγορα από τον EMA», πρόσθεσε.

We are facing another Christmas in pandemic mode.

But we are more prepared to fight the virus than ever.

Over 66% of Europeans have received two shots.

And 62 million people already had their boosters, which is the best currently available protection against #Omicron. pic.twitter.com/2mNcysmQpZ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2021