Προβλέψεις ECDC και CDC για «μαύρα» Χριστούγεννα από την επέλαση της «Όμικρον» – Ανάγκη για άμεσα μέτρα

Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα με πιθανή αύξηση νοσηλειών και θανάτων στην Ευρώπη απηύθυνε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), τονίζοντας ότι η μετάλλαξη Όμικρον του κορωνοϊού πιθανώς θα κυριαρχήσει στον ευρωπαϊκό χώρο στις αρχές του 2022 βάσει των μαθηματικών μοντέλων, εκτοπίζοντας την έως τώρα κυρίαρχη παραλλαγή Δέλτα.

Το ECDC στάθηκε στην ανάγκη «ισχυρής και επείγουσας» δράσης, αξιολογώντας την πιθανότητα περαιτέρω εξάπλωσης της παραλλαγής Όμικρον στην Ε.Ε. ως πολύ υψηλή. Επεσήμανε, δε, ότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά και δεν αρκεί μόνο ο εμβολιασμός για να περιοριστεί η άνοδος της «Όμικρον», αλλά χρειάζονται μέτρα όπως η μείωση των επαφών, η αποφυγή μεγάλων δημόσιων ή ιδιωτικών συγκεντρώσεων, η χρήση μάσκας, η τηλεργασία, το εκτεταμένο testing και η ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμάτων.

Κατά το ECDC, η εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον εγείρει ανησυχίες, ενώ πλέον καταγράφεται αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων εντός Ε.Ε., κάτι που καταδεικνύει ότι υπάρχει μετάδοση στην κοινότητα. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, αναμένεται ταχεία αύξηση των κρουσμάτων της «Όμικρον» τους επόμενους δύο μήνες.

Σύμφωνα με το ECDC, τα δεδομένα είναι επί του παρόντος πολύ περιορισμένα για να αξιολογηθεί πόσο σοβαρά συμπτώματα προκαλεί η «Όμικρον», ωστόσο η αυξημένη μεταδοτικότητα και η επακόλουθη εκθετική αύξηση των κρουσμάτων, θεωρείται πολύ πιθανό να προκαλέσουν πρόσθετες νοσηλείες και θανάτους, επιπλέον αυτών που αναμένονταν ήδη σε προηγούμενες προβλέψεις οι οποίες λάμβαναν υπόψη μόνο τη μετάλλαξη Δέλτα.

