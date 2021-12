Αυστραλία: Τραγωδία σε γιορτή με πέντε νεκρά παιδιά

Ασύλληπτο χαρακτήρισε το περιστατικό ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Τασμανίας, ενώ εικόνες έδειχναν αστυνομικούς να έχουν καταρρεύσει. (EPA / GRANT WELLS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT)