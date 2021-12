Ιαπωνία: Τουλάχιστον 27 νεκροί σε εμπρησμό ψυχιατρικής κλινικής στην Οσάκα

Η αστυνομία στην Οσάκα, που είχε γίνει γνωστό νωρίτερα ότι υποπτευόταν εμπρησμό μετά την πυρκαγιά νωρίτερα σήμερα σε ψυχιατρική κλινική σε κτίριο στο κέντρο της πόλης, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 27 άνθρωποι, πήρε κατάθεση από αυτόπτη μάρτυρα που ανέφερε ότι τη φωτιά έβαλε ηλικιωμένος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, που επικαλέστηκε πηγές προσκείμενες στην έρευνα που διενεργείται· η εφημερίδα Yomiuri, επικαλούμενη επίσης αστυνομικές πηγές, ανέφερε πως ο άνδρας αυτός μετέφερε σακούλα με εύφλεκτο υγρό μέσα στην κλινική που κατόπιν περιέχυσε κι έβαλε φωτιά.

«Είκοσι επτά άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση καρδιοπνευμονικής ανακοπής», είπε νωρίτερα εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν αναφέρονται σε θανάτους που ακόμη δεν έχουν διαπιστωθεί επίσημα, από ιατρό ή ιατροδικαστικό. Ένα 28ο θύμα ανασύρθηκε τραυματισμένο.

Μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί επίσημα σε νοσοκομεία τρεις θάνατοι, σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο MBS.

Η φωτιά εκδηλώθηκε «στις 10:18 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 03:18 ώρα Ελλάδας) στον τέταρτο όροφο οκταώροφου κτιρίου» όπου έχουν γραφεία και καταστήματα επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής. Διευκρίνισε πως η πυρκαγιά μπόρεσε να κατασβεστεί μέσα σε μισή ώρα αφού έφθασαν δυνάμεις της επιτόπου.

Japan: 27 feared dead as fire breaks out in commercial building in Osaka: 9 people died 18 people cardiopulmonary arrest Suspected of arson in Osaka Building fire. Nine people were confirmed dead in a fire that broke out in the psychosomatic medicine department of a building in pic.twitter.com/wIjBA5V6GR

