Απρόοπτο με αράχνη δεν πτόησε την Αυστραλή υπουργό Υγείας (βίντεο)

Μία αράχνη διέκοψε τη συνένετυξη Τύπου της Αυστραλής υπουργού Υγείας, Υβέτ ντ΄Αθ.

Η υπουργός Υγείας αντέδρασε πάντως και ψύχραιμα και με χιούμορ στο απρόοπτο.

Watch: A COVID news conference in Australia was interrupted when a spider crawled onto the health minister 🕷️ pic.twitter.com/CAPUINUAli

— DW News (@dwnews) December 17, 2021