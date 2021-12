Βρετανία – Δημοσκόπηση: Έξι στους δέκα δεν «βλέπουν» τον Τζόνσον πρωθυπουργό στα τέλη του 2022

Οι περισσότεροι ενήλικες στη Βρετανία θεωρούν πως είναι πιθανό ο Μπόρις Τζόνσον να μην είναι πρωθυπουργός μέχρι τα τέλη του 2022, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποίησε σήμερα η Ipsos Mori.

Η αυξανόμενη λαϊκή οργή για τις αποκαλύψεις ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις και πάρτι όταν η Βρετανία ήταν υπό καθεστώς lockdown πέρυσι έχει προκαλέσει αμφιβολίες για την εξουσία του Τζόνσον στο εσωτερικό του Συντηρητικού Κόμματός του.

🚨🚨🚨🚨🚨 | BREAKING: Boris Johnson has been pictured with wine and cheese alongside his wife and up to 17 staff in the Downing Street garden – while the U.K. was in LOCKDOWN. But Downing Street say they were working

Via @guardian pic.twitter.com/NKS1UuyxLB

— Politics For All (@PoliticsForAlI) December 19, 2021