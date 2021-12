ΗΠΑ: Οπαδοί του Τραμπ τον αποδοκιμάζουν επειδή εμβολιάστηκε (βίντεο)

Το τέρας που και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ εξέθρεψε στράφηκε και εναντίον του αποδοκιμάζοντάς τον επειδή εμβολιάστηκε ξανά για τον κορωνοϊό.

Στον τελευταίο σταθμό της… περιοδείας του με τίτλο The History Tour, ο τέως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίστηκε για μια ακόμη φορά μπροστά σε υποστηρικτές του σε ένα σόου με ζωντανή συνέντευξη με τον πρώην νιουσκάστερ του συντηρητικού καναλιού Fox News, Μπιλ Ο’ Ράιλι, τα ξημερώματα της Δευτέρας, ώρα Ελλάδος, στο Ντάλας.

Εκεί ο κ. Τραμπ αποκάλυψε ότι έχει λάβει και τρίτη, ενισχυτική δόση του εμβολίου κατά της Covid-19, κάτι που όμως δεν άρεσε στον σκληρό πυρήνα των υποστηρικτών του.

«Τόσο ο πρόεδρος όσο κι εγώ είμαστε εμβολιασμένοι», είπε ο κ. Ο’ Ράιλι, προξενώντας κάποια αραιά «ουουου» από το κοινό. Εκεί στράφηκε στον κ. Τραμπ και τον ρώτησε: «Εσείς λάβατε την ενισχυτική δόση;» «Ναι!» απάντησε ο αμφιλεγόμενος πολιτικός και επιχειρηματίας. «Κι εγώ» είπε ο δημοσιογράφος, εν μέσω πλέον γενικευμένων αποδοκιμασιών από το κοινό στο «American Airlines Center».

«Μη! Μη! Μη! Μη! Μη!», φώναξε στο κοινό ο κ. Τραμπ προσπαθώντας να το κάνει να σωπάσει κινώντας κατευναστικά το δεξί χέρι του.

‘You’re playing right into their hands’ when you doubt the vaccine, President Trump says. pic.twitter.com/xJc7JTL0cR

— No Spin News (@NoSpinNews) December 20, 2021