ΗΠΑ – Φάουτσι: Γιατί ζήτησε την απόλυση παρουσιαστή του Fox News

Ο Άντονι Φάουτσι δήλωσε σήμερα ότι ο παρουσιαστής του Fox News, Τζες Γουότερς, θα πρέπει να απολυθεί, καθώς χρησιμοποίησε βίαιη γλώσσα σε συνέδριο συντηρητικών, ενθαρρύνοντας τους παρευρισκόμενους σε επίθεση κατά του κορυφαίου Αμερικανού λοιμωξιολόγου, ώστε να δημιουργηθεί μια viral είδηση.

«Αυτό είναι παρανοϊκό», είπε ο Φάουτσι. «Ο τύπος θα πρέπει να απολυθεί άμεσα».

“The guy should be fired on the spot,” says Dr. Fauci about FOX News entertainer Jesse Waters.

Yesterday, Waters told a crowd to “ambush” Dr. Fauci with a “kill shot” so he “doesn’t see it coming.” pic.twitter.com/GEnuz1BzIO

