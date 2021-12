Κορωνοϊός – Γερμανία: Ως δέκα άτομα οι συναθροίσεις και με εμβολιασμένους

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας συμφώνησε σήμερα με τους ηγέτες των κρατιδίων στην επιβολή περιορισμών στις κοινωνικές επαφές, που θα ισχύουν για όλους – ακόμη και για εκείνους που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν αναρρώσει – και θα ισχύουν από την επόμενη εβδομάδα.

Οι νέοι κανονισμοί, οι οποίοι θα τεθούν σε εφαρμογή «το αργότερο» στις 28 Δεκεμβρίου – στοχεύουν στο να αποτρέψουν τους πολίτες από το να διοργανώσουν μεγάλους εορτασμούς για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

JUST IN: Germany introduces new COVID-19 restrictions limiting private gatherings for vaccinated people to a maximum of 10 people. https://t.co/s6fc5gbDNR pic.twitter.com/WC14JplTi7

— DW News (@dwnews) December 21, 2021