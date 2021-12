Στίβεν Κινγκ: Γιατροί και νοσηλευτές τα πρόσωπα της χρονιάς, όχι ο Έλον Μασκ

«Θαυμάζω τον Έλον Μάσκ αλλά οι πραγματικοί “Άνθρωποι της Χρονιάς” είναι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι μαχητές της πρώτης γραμμής και οι επιστήμονες που έχουν εργαστεί με τόση γενναιότητα – δεν υπάρχει άλλη λέξη να το περιγράψει κανείς – για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον θανατηφόρο και συνεχώς μεταβαλλόμενο ιό», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Στίβεν Κινγκ.

I admire Elon Musk, but the real People of the Year are the doctors, nurses, first responders, and scientists who have worked so gallantly—there is no other word—to fight this deadly, constantly transforming virus.

— Stephen King (@StephenKing) December 21, 2021