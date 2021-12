Η κατηγορία για βιασμό οδηγεί τον Mr Big στην έξοδο

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Tα αμερικανικά δίκτυα CBS και Universal Television επιβεβαίωσαν ότι ο Κρις Νοθ απολύθηκε από την τηλεοπτική σειρά «The Equalizer», στην οποία ήταν συμπρωταγωνιστής της Κουίν Λατίφα. Παράλληλα, η εταιρεία γυμναστικού εξοπλισμού Peloton κατέβασε μια διαφήμιση με τον ηθοποιό από τις σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, οι πρωταγωνίστριες της τηλεοπτικής σειράς «Sex and the City» εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις δύο γυναίκες που κατηγόρησαν τον Κρις Νοθ για σεξουαλική επίθεση. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Σίνθια Νίξον και η Κριστίν Ντέιβις δήλωσαν «βαθύτατα λυπημένες» όταν άκουσαν τις κατηγορίες. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν πως στηρίζουν «τις γυναίκες που εμφανίστηκαν και μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους».

Ο Νοθ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες χαρακτηρίζοντάς τις «ψευδείς». Ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον Mr Big στη δημοφιλή σειρά, είπε ότι οι συνευρέσεις του και με τις δύο γυναίκες ήταν συναινετικές. «Οι ιστορίες αυτές θα μπορούσαν να είχαν γίνει πριν από 30 χρόνια ή πριν από 30 ημέρες, αλλά το “όχι” πάντα σημαίνει “όχι”. Αυτό είναι ένα όριο που δεν ξεπέρασα». Η δήλωση των τριών ηθοποιών έρχεται μόλις ένα δεκαπενθήμερο μετά την πρεμιέρα του σίκουελ του «Sex and the City», με τίτλο «And Just Like That…», όπου ο Νοθ υποδύθηκε εκ νέου τον Mr Big.

Απολύθηκε από την τηλεοπτική σειρά «The Equalizer» – Οι πρωταγωνίστριες του «Sex and the City» στηρίζουν τα φερόμενα ως θύματά του.

Οι γυναίκες που κατηγόρησαν τον Νοθ για σεξουαλική επίθεση είπαν στο περιοδικό Hollywood Reporter ότι βλέποντάς τον στο σίκουελ αποφάσισαν να μιλήσουν για το τι τους συνέβη. Εδωσαν λεπτομερείς αναφορές, με τα ψευδώνυμα Ζόι και Λίλι, για τις επιθέσεις που υπέστησαν. Η 40χρονη Ζόι δήλωσε ότι ήταν 22 ετών όταν ο Νοθ φέρεται να τη βίασε σε διαμέρισμα στο δυτικό Χόλιγουντ το 2004, ενώ η 31χρονη Λίλι ανέφερε ότι τη βίασε στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη το 2015, όταν ήταν 25 ετών και εκείνος 60. Στο άρθρο υπάρχουν ακόμη συνεντεύξεις από ανθρώπους όπως το αφεντικό της Ζόι εκείνη την εποχή, από εργαζομένους σε κέντρο στήριξης θυμάτων βιασμού και από μια φίλη της Λίλι, που επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς και των δύο γυναικών. Το άρθρο παραθέτει επίσης αποκαλυπτικά γραπτά μηνύματα μεταξύ του Νοθ και της Λίλι. Μια άλλη γυναίκα, με το ψευδώνυμο Αβα, δήλωσε στην ιστοσελίδα Daily Beast ότι ο ηθοποιός τη βίασε το 2010 στο γραφείο ενός εστιατορίου όπου δούλευε ως σερβιτόρα όταν ήταν 18 ετών. Η αστυνομία του Λος Αντζελες είπε ότι οι ισχυρισμοί δεν οδήγησαν σε έρευνα επειδή δεν έγινε επίσημη αναφορά στην αστυνομία.