Μιανμάρ: Μακελειό με 35 απανθρακωμένα πτώματα

Η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children ανέφερε ότι δύο μέλη της στη Μιανμάρ «αγνοούνται» αφού εντοπίστηκαν περισσότερα από 35 απανθρακωμένα πτώματα μέσα σε οχήματα, έπειτα από μια επίθεση, την Παρασκευή, που αποδίδεται στη χούντα.

«Επιβεβαιώσαμε ότι το ιδιωτικό αυτοκίνητό τους δέχτηκε επίθεση και πυρπολήθηκε» την Παρασκευή στην Πολιτεία Κάγια, στην ανατολική Μιανμάρ, σύμφωνα με τη βρετανική οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών. Μια τοπική ομάδα παρατηρητών απέδωσε την επίθεση στον στρατό της χώρας.

Οι δύο εργαζόμενοι της οργάνωσης επέστρεφαν στο σπίτι τους έπειτα από μια ανθρωπιστική αποστολή στην περιοχή. Η Save the Children ματαίωσε πολλές αποστολές της με αφορμή τα γεγονότα αυτά.

Το Σάββατο αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες που δείχνουν δύο φορτηγά και ένα αυτοκίνητο, καμένα, σε έναν δρόμο του Χπρούσο. Μέσα στα οχήματα διακρίνονται πτώματα.

«Όταν πήγαμε για επαλήθευση στη ζώνη αυτή, σήμερα το πρωί, βρήκαμε απανθρακωμένα πτώματα στα δύο φορτηγά. Βρήκαμε 27 πτώματα», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα στέλεχος των Δυνάμεων Λαϊκής Άμυνας, οργάνωσης που μάχεται τη χούντα. Η πηγή αυτή ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία της. Ένας άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε «27 κρανία» αλλά υπήρχαν και άλλα πτώματα «τόσο απανθρακωμένα που δεν μπορούσαμε να τα μετρήσουμε».

STATEMENT: More than 35 people, including women and children have been killed and burned in Eastern #Myanmar. Two Save the Children staff were caught up in the incident and remain missing. https://t.co/TO88IEY8VA

