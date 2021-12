Καθηγητής Χάρβαρντ για rapid test: Δεν είναι λιγότερα ευαίσθητα στη μετάλλαξη Όμικρον

«Τα rapid test δεν είναι λιγότερα ευαίσθητα στη μετάλλαξη Όμικρον», τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter, o καθηγητής Επιδημιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Μάικλ Μίνα, επικαλούμενος βρετανική έρευνα, η οποία όπως αναφέρει προσφέρει «χρήσιμες πληροφορίες» σχετικά με την αξιολόγηση των rapid tests αναφορικά με τη νέα παραλλαγή.

Μάλιστα, ο καθηγητής χαρακτηρίζει «αόριστη» την περί του αντιθέτου ανακοίνωση του FDA.

Σύμφωνα με τη βρετανική έρευνα, πραγματοποιήθηκε αρχική εργαστηριακή αξιολόγηση των συσκευών πλευρικής ροής (LFDs) για την COVID-19 που χρησιμοποιούνται από το NHS. Τα προκαταρκτικά εργαστηριακά δεδομένα αξιολογούν αυτές τις συσκευές ως συσκευές ανίχνευσης της Όμικρον. Τα αρχικά δεδομένα υποδεικνύουν συγκρίσιμη ευαισθησία με αυτή που παρατηρήθηκε για τα προηγούμενα στελέχη του SARS-CoV-2 μεταξύ των οποίων και η Δέλτα, η οποία ήταν το κυρίαρχο στέλεχος στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2021.

Σημειώνεται επίσης ότι όλα τα LFD που είναι διαθέσιμα εντός του Ηνωμένου Βασιλείου ανιχνεύουν ειδικά την πρωτεΐνη του νουκλεοκαψιδίου του SARS-CoV-2 μέσω του συνδυασμού δύο ή περισσότερων διαφορετικών αντισωμάτων, καθένα από τα οποία στοχεύει έναν διακριτό επίτοπο. Η πρωτεΐνη του νουκλεοκαψιδίου της Όμικρον έχει μία μοναδική διαφορά μετάλλαξης από άλλες παραλλαγές του SARS-CoV-2. Σύμφωνα με τη μελέτη, χαμηλός θεωρείται ο γενικός κίνδυνος για την απόδοση των συσκευών LFD στην ανίχνευση της Όμικρον.

Not surprising, UK Gov put out an announcement that offers useful info about their evaluation of rapid tests for Omicron (vs FDA which gave the most vague/useless message)

What did UK Gov find?

NO impact on rapid test sensitivity for Omicron.

8/https://t.co/4fab0OcAoF pic.twitter.com/uhxdXH3oik

— Michael Mina (@michaelmina_lab) December 29, 2021