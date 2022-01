Νότια Αφρική: Μεγάλη φωτιά στο Κοινοβούλιο (βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην έδρα του Κοινοβουλίου της Νότιας Αφρικής στο Κέιπ Τάουν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται στο σημείο.

«Η στέγη πήρε φωτιά και το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης βρίσκεται επίσης στις φλόγες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης της πόλης, που ζήτησαν ενισχύσεις στο πεδίο.

Emerging: Video shows fire burning on campus of Houses of Parliament of South Africa in Cape Town pic.twitter.com/RNHVNkMOGW

«Η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και έχουν σημειωθεί ρήγματα στους τοίχους του κτηρίου», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η πυρκαγιά, που επεκτείνεται στους ορόφους του κτηρίου, ξέσπασε γύρω στις 05:30 ώρα Ελλάδας. Το πρωί φλόγες και μια πυκνή στήλη καπνού υψώνονταν πάνω από το κτήριο.

#BREAKING: Firefighters are battling a large fire that has ripped through the Houses of Parliament in Cape Town, South Africa

“There have been reports of some walls showing cracks, which could indicate a collapse” Jermaine Carelse, of CT fire servicepic.twitter.com/LZTNH0Dzmu

— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) January 2, 2022