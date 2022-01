Επίθεση Ιρανών χάκερ σε ισραηλινά ΜΜΕ, δύο χρόνια μετά τη δολοφονία Σολεϊμανί

Επίθεση από Ιρανούς χάκερ δέχτηκαν τουλάχιστον δύο ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η Jerusalem Post, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, δύο ακριβώς χρόνια από τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί, έπειτα από αμερικανική επίθεση με drone.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εφημερίδα, για περίπου δύο ώρες στην ιστοσελίδα απεικονιζόταν ένα ομοίωμα των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ντιμόνα στο Ισραήλ να εκρήγνυται, συνοδευόμενο από το μήνυμα «βρισκόμαστε κοντά σας, εκεί που δεν μπορείτε να σκεφτείτε». Το ίδιο μήνυμα, όπως μεταδίδεται, εντοπίστηκε και στην ιστοσελίδα Maariv.

#Iran|ian groups hack #Israel|i websites.

▪️Iranian hackers have taken control of the social media accounts and websites of some Israeli news agencies, posting images on the anniversary of the assassination of #Soleimani and Al-Muhandis. pic.twitter.com/q2k8pUD266

— EHA News (@eha_news) January 3, 2022