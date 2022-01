Γερμανία: Η selfie που άλλαξε τη ζωή ενός πρόσφυγα (βίντεο)

Πού βρίσκεται σήμερα ο Ανάς Μονταμανί, ο πρόσφυγας από τη Συρία που έγινε διάσημος το 2015 μετά από μια selfie που έβγαλε με την τότε καγκελάριο της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ;

Ο Μονταμανί ζει σήμερα σε ανατολικό προάστιο του Βερολίνου και νοικιάζει δικό του διαμέρισμα. Πριν από έξι χρόνια, όταν έφτασε στη Γερμανία, ζούσε σε κοιτώνα προσφύγων. Έκτοτε έχει καταφέρει πολλά. «Σπουδάζω Οικονομικά και Επικοινωνία. Είμαι στο πέμπτο εξάμηνο. Δουλεύω παράλληλα και συγκατοικώ με την κοπέλα μου. Ελπίζω να πάρω αργότερα και τη γερμανική υπηκοότητα» λέει χαρακτηριστικά.

Η selfie που έβγαλε κατά τύχη με την Άγκελα Μέρκελ τον έκανε ξαφνικά γνωστό. Η εικόνα του έπαιξε σε όλα τα γερμανικά ΜΜΕ – και όχι μόνο. Μια οικογένεια Γερμανών επικοινώνησε αμέσως μαζί του, προσφέροντάς του φιλοξενία.

Ο ίδιος θυμάται: «Η selfie με την καγκελάριο σημαίνει για εμένα πολλά. Είναι πολύ περισσότερο από μια φωτογραφία. Είναι σύμβολο της ανθρωπιάς της κυρίας Μέρκελ. Με βοήθησε, μου έσωσε τη ζωή. Θα της είμαι ευγνώμων για όλη μου τη ζωή. Η selfie ήταν η απόδειξη ότι η Άγκελα Μέρκελ έχει μεγάλη καρδιά, μας δέχτηκε στη χώρα και μας έδωσε τη δυνατότητα να μείνουμε και να ενσωματωθούμε εδώ».

“The selfie with the chancellor means a lot to me. It’s more than just a picture, it’s a symbol.”

Anas Modamani got famous through a selfie he took with Angela Merkel in 2015. He was one of thousands of Syrian refugees the German chancellor welcomed. How is he doing today? pic.twitter.com/qoPweaSkIA

— DW News (@dwnews) December 5, 2021