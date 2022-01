ΗΠΑ: Τα δίδυμα που γεννήθηκαν με… μία χρονιά διαφορά

Δύο δίδυμα αδελφάκια από την Καλιφόρνια αποφάσισαν να «πρωτοτυπήσουν», καθώς γεννήθηκαν σε δύο διαφορετικές χρονιές.

Τα δυο μωράκια αν και γεννήθηκαν σε διαφορετικά έτη, έχουν μεταξύ τους 15 λεπτά διαφορά. Το ένα γεννήθηκε στις 12 παρά τέταρτο το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου του 2021 και το άλλο, ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου του 2022. Αυτό σημαίνει ότι τα γενέθλια τους, αν και δίδυμα, είναι σε διαφορετικό χρόνο, διαφορετικό μήνα και διαφορετική μέρα.

At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area’s first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo

— Natividad (@NMCInspires) January 2, 2022