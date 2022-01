ΗΠΑ – Κορωνοϊός: Διπλασιάζουν την παραγγελία για το χάπι της Pfizer κατά της Covid

Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα διπλασιάσει, σε 20 εκατομμύρια από 10 εκατομμύρια προηγουμένως, την παραγγελία της για το φάρμακο της Pfizer κατά της Covid, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Είναι μια σημαντική αύξηση των διαθέσιμων θεραπειών στο φαρμακείο μας», δήλωσε με ικανοποίηση ο Κέβιν Μούνιοζ μέσω Twitter.

This is a significant expansion of treatments in our medicine cabinet. In January, we will have more treatments available that are effective against circulating variants than ever before.

