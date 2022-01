Ισραήλ: PCR μόνο για άτομα άνω των 60 ετών

Το Ισραήλ αλλάζει την πολιτική καραντίνας και διαγνωστικών ελέγχων, σε μία προσπάθεια να διασφαλίσει διαρκή προστασία για τους ευάλωτους από το επιδημικό κύμα που τροφοδοτεί η παραλλαγή Όμικρον, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Τα τεστ PCR θα προορίζονται για τα άτομα άνω των 60 ετών και με ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ στις πληθυσμιακές ομάδες χαμηλότερου ρίσκου ο διαγνωστικός έλεγχος θα γίνεται με rapid test αντιγόνου, δήλωσαν στελέχη του υπουργείου Υγείας.

Οι εμβολιασμένοι κατά της Covid-19 που έχουν εκτεθεί σε φορείς του ιού θα χρησιμοποιούν τα self test για να εξακριβώσουν αν θα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα.

«Είναι μία σημαντική αλλαγή με στόχο τον εντοπισμό του ευάλωτου πληθυσμού ταχύτερα, την επέμβαση και την πρόληψη σοβαρής νόσου. Τώρα εστιάζουμε λιγότερο στα ποσοστά μόλυνσης», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το Ισραήλ ελπίζει ότι τα αντιιικά φάρμακα των Pfizer Inc και Merck & Co Inc θα συμβάλουν στην διατήρηση των νοσηλειών και των σοβαρών περιστατικών σε χαμηλό επίπεδο, ακόμη και αν ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων αναμένεται να καταγράψει νέα ρεκόρ τις προσεχείς εβδομάδες.

Οι νέες πολιτικές θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου, διευκρίνισε το υπουργείο.

Το Ισραήλ έχει καταγράψει περί το 1,4 εκατομμύριο κρούσματα από την αρχή της πανδημίας και περισσότερους από 8.000 θανάτους. Το 64% του πληθυσμού των 9,4 εκατομμυρίων είναι πλήρως εμβολιασμένο. Η χορήγηση της τέταρτης δόσης του εμβολίου στους ευάλωτους ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα.

Νέο ρεκόρ κρουσμάτων

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα πως τις τελευταίες 24 ώρες κατέγραψε σχεδόν 12.000 νέα κρούσματα της Covid-19, αριθμό που αποτελεί νέο ρεκόρ μολύνσεων από την αρχή της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας, 11.978 επιπλέον κρούσματα καταγράφηκαν από χθες, Τρίτη, υπερβαίνοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 11.344 μολύνσεων που είχε καταγραφεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2021.

Συνολικά περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν διαγνωστεί θετικοί στο Ισραήλ, όμως μόνο 125 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, πάντα σύμφωνα με το υπουργείο.

Στη χώρα των 9,4 εκατ. κατοίκων, σχεδόν 4,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάνει αναμνηστική δόση εμβολίου και οι υγειονομικές αρχές άρχισαν να χορηγούν μια 4η δόση στους ανοσοκατεσταλμένους.

Χθες, Τρίτη, ο πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε πως τα κρούσματα «είναι σε αύξηση» και εξέφρασε την εκτίμηση πως η χώρα του θα καταγράψει «δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα μέσα στις προσεχείς ημέρες».

«Η καλή είδηση είναι ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά», δήλωσε πάντως στη διάρκεια περιοδείας που έκανε σε νοσοκομείο στο κέντρο του Ισραήλ. «Όλοι οι εμβολιασμένοι που φορούν μάσκα είναι πιθανό να μην αρρωστήσουν σοβαρά».

Συνολικά 1,4 εκατομμύριο μολύνσεις έχουν καταγραφεί από την αρχή της πανδημίας στο Ισραήλ, καθώς και 8.247 θάνατοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

