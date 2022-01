Σίντνεϊ Πουατιέ: Πέθανε ο θρυλικός ηθοποιός

Ο Σίντνεϊ Πουατιέ, ο πρώτος Αφροαμερικανός ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ το 1964 για την ερμηνεία του στην ταινία «Lilies of the Field», απεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 94 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών στις Μπαχάμες Φρεντ Μίτσελ, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η αιτία θανάτου. Μερικά από τα φιλμ στα οποία συμμετείχε ήταν τα κλασικά του Χόλιγουντ «A Raisin in the Sun», «Guess Who’s Coming to Dinner» και «Uptown Saturday Night».

Γεννήθηκε στο Μαϊάμι της Φλόριντα στις 20 Φεβρουαρίου του 1927. Οι γονείς είχαν καταγωγή από τις Μπαχάμες, όπου μεγάλωσε έχοντας ελάχιστη εκπαίδευση και έκθεση στον κόσμο, έξω από το αγρόκτημα της οικογένειάς του. Η οικογένεια μετακόμισε στην πρωτεύουσα των Μπαχαμών Νασάου σε ηλικία 12 ετών και εκεί ήταν που παρακολούθησε την πρώτη του ταινία. Ο πατέρας του, τον ενθάρρυνε να φύγει στην Αμερική από τη στιγμή που ήδη ήταν Αμερικανός πολίτης, ώστε να μπορεί να στηριχθεί οικονομικά.

Μετά από μια σύντομη θητεία στον στρατό, ο Σίντνεϊ βρέθηκε στο American Negro Theater της Νέας Υόρκης. Δούλεψε ως επιστάτης με αντάλλαγμα μαθήματα υποκριτικής. Ένα βράδυ, ο Χάρι Μπελαφόντε δεν μπορούσε να ερμηνεύσει σε παράσταση και έτσι κάλεσαν τον Σίντεϊ να πάρει τη θέση του. Εκείνος, εντυπωσίασε το κοινό και κέρδισε τον πρώτο του επίσημο ρόλο στη «Λυσιστράτη» και στη συνέχεια στην «Άννα Λουκάστα». Το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο ήρθε το 1950 στην ταινία «No Way Out».