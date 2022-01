Σολτς υπέρ υποχρεωτικού εμβολιασμού: Δεν είναι απλά μια προσωπική απόφαση

Yπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού τάχθηκε εκ νέου ο Γερμανός Καγκελάριος, Όλαφ Σολτς.

Μιλώντας στη γερμανική Βουλή, ο Όλαφ Σολτς σημείωσε: «Δεν είναι μία απόφαση που μπορείς να πεις ‘εμένα δεν με νοιάζει, δεν θα εμβολιαστώ και αυτό δεν θα έχει καμία επίπτωση σε άλλους’. Ναι, θα έχει! Το γεγονός ότι μπορείς να μολύνεις κάποιον μπορεί να έχει επίπτωση σε όλη τη χώρα, στους φίλους σου και τους γείτονές σου. Μπορεί να έχει επίπτωση στους πόρους που αφιερώνουμε στα νοσοκομεία για όσους έχουν νοσήσει και στους ανθρώπους των οποίων οι εγχειρήσεις πρέπει να αναβάλλονται ώστε να υπάρξει χώρος για τους ασθενείς ΜΕΘ».

Και μεταξύ άλλων κατέληξε λέγοντας: «Δεν υπάρχουν αποφάσεις που παίρνουμε μόνο για τους εαυτούς μας, γι’ αυτό η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είναι η σωστή επιλογή».

#COVID vaccination should be compulsory, because it’s never just a personal decision: German Chancellor Olaf Scholz makes his case for a vaccine mandate. pic.twitter.com/Lu6DfGl8cy

— DW Politics (@dw_politics) January 12, 2022