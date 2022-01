Νόβακ Τζόκοβιτς: Νέο επεισόδιο στο σίριαλ – Την Κυριακή η τελική απόφαση

Την Κυριακή θα κριθεί τελικώς η τύχη του Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς θα εκδικαστεί η έφεση που άσκησαν οι συνήγοροι του στην απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης να ακυρώσει εκ νέου τη βίζα του.

Η υπόθεση οδηγήθηκε με ταχύτατες διαδικασίες το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Αυστραλίας) ενώπιον του δικαστή Άντονι Κέλι, ο οποίος είχε δικαιώσει προ ημερών τον νούμερο ένα τενίστα στην διεθνή κατάταξη.

Οι δικηγόροι του Τζόκοβιτς ζήτησαν από το δικαστήριο να απαγορεύσει την απέλαση του Σέρβου τενίστα από την Αυστραλία. Ο συνήγορός του Νικ Γουντ τόνισε ότι η νομική ομάδα του Νόλε θα κάνει «αίτηση διόρθωσης», μια διαταγή που απαγορεύει την απέλαση του τενίστα και την υποχρεωτική του κράτηση σε κέντρο μεταναστών. Ο ίδιος είπε στον δικαστή Κέλι ότι η νομική του ομάδα μπορεί να καταθέσει την αίτηση απόψε, καθώς «ο χρόνος είναι πολύτιμος», δοθέντος του ότι το Australian Open αρχίζει τη Δευτέρα.

Ο συνήγορος του Τζόκοβιτς είπε ότι η απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης Άλεξ Χοκ, να ακυρώσει την βίζα του 34χρονου Σέρβου εδράζεται στο σκεπτικό ότι η παρουσία του στην Αυστραλία θα ενδυναμώσει το αντιεμβολιαστικό συναίσθημα. Πρόσθεσε ότι ο υπουργός βάσισε την κίνηση του σε ένα σχόλιο του Τζόκοβιτς που είχε γίνει το 2020 και χαρακτήρισε το σκεπτικό «προφανώς παράλογο».

Ο κ. Γουντ ζήτησε από τον δικαστή Κέλι να ορίσει για την Κυριακή την ακρόαση και να ληφθεί η απόφαση καθώς την Δευτέρα αρχίζει το Australian Open. Ως τότε, ο Τζόκοβιτς δεν θα τεθεί υπό κράτηση.

Ο νομικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Στήβεν Λόιντ, εξέφρασε την πρόθεση να τεθούν ερωτήσεις στον Τζόκοβιτς το πρωί Σαββάτου από εκπροσώπους της μεταναστευτικής πολιτικής και κατόπιν να τεθεί υπό κράτηση.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει στην άμεση απέλαση, βεβαιώνοντας ότι θα επιτραπεί στον Τζόκοβιτς να μεταβεί στο γραφείο των συνηγόρων του, υπό τη συνοδεία των αρχών της συνοριοφυλακής, ενόψει της κυριακάτικης διαδικασίας.

Πρόσθεσε ότι ο 34χρονος Σέρβος θα επιστρέψει το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο κράτησης όπου και θα διανυκτερεύσει.

Ο συνήγορος του Τζόκοβιτς είπε ότι είναι νόμιμο να τεθεί υπό κράτηση, ωστόσο προειδοποίησε για το «μιντιακό τσίρκο» που θα στηθεί.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής το Australian Open ανακοίνωσε ότι ο αγώνας του Τζόκοβιτς θα διεξαχθεί την Δευτέρα. Αυτό σημαίνει ότι αν ο Σέρβος κερδίσει εκ νέου τη νομική διαδικασία, από τα δικαστήρια την Κυριακή θα βρεθεί στο κορτ μία μέρα μετά.

Ο ελληνικής καταγωγής υπουργός Άλεξ Χόκ, σε δήλωση του, εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν να ακυρώσει εκ νέου τη βίζα:



«Σήμερα άσκησα την εξουσία μου σύμφωνα με το άρθρο 133Γ(3) του νόμου περί μετανάστευσης για να ακυρώσω τη βίζα που κατείχε ο κ. Νόβακ Τζόκοβιτς για λόγους υγείας και καλής τάξης, στη βάση του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή η απόφαση ακολούθησε εντολές του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού και Οικογενειακού Δικαστηρίου στις 10 Ιανουαρίου 2022, ακυρώνοντας μια προηγούμενη απόφαση ακύρωσης για λόγους διαδικαστικής δικαιοσύνης. Κατά τη λήψη αυτής της απόφασης, εξέτασα προσεκτικά τις πληροφορίες που μου παρείχαν το Υπουργείο Εσωτερικών, η Αυστραλιανή Συνοριακή Δύναμη και ο κ. Τζόκοβιτς. Η κυβέρνηση Μόρισον είναι σταθερά δεσμευμένη στην προστασία των συνόρων της Αυστραλίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την πανδημία».

