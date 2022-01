Υπόθεση Theranos: Πώς η Ελίζαμπεθ Χολμς έγινε μέρος της ποπ κουλτούρας

Η Ελίζαμπεθ Χολμς, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος και ιδρύτρια της startup εταιρείας Theranos, κρίθηκε ένοχη για απάτη σε μια νομική υπόθεση που έχει προκαλέσει φρενίτιδα ενδιαφέροντος και αφορούσε τους κλάδους της υγείας, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικής χρηματοδότησης. Σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου, η ποινή της αναμένεται να ανακοινωθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, 9 μήνες μετά την καταδικαστική απόφαση.

Η Χολμς, που νωρίτερα είχε εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ για να επανεφεύρει τον εαυτό της σε ηλικία 19 ετών ως ιδρύτρια μιας ιατρικής εταιρείας, κρίθηκε στις 3 Ιανουαρίου ένοχη για τέσσερις κατηγορίες εξαπάτησης των επενδυτών στην εταιρία Theranos, υποσχόμενη ότι θα φέρει επανάσταση στις αιματολογικές εξετάσεις χρησιμοποιώντας μια συσκευή που υποτίθεται ότι θα απαιτούσε μόνο λίγες σταγόνες αίματος για τη διαδικασία. Αντιμετωπίζει έως και 20 χρόνια φυλάκισης για κάθε μια από τις κατηγορίες.

Η πτώση της Theranos θεωρήθηκε ως ένας ψόγος προς την κουλτούρα της Σίλικον Βάλεϊ να μην αντιτίθεται «στα αλλεπάλληλα ψέματα ως μέσο επίτευξης στόχων». Η Χολμς είχε έναν μοναδικό τρόπο να τραβάει την προσοχή του κοινού. Η επιτυχημένη γυναίκα στον ανδροκρατούμενο κόσμο της Σίλικον Βάλεϊ, φορούσε μαύρα ζιβάγκο για να μιμείται τον ιδρυτή της Apple, Στιβ Τζομπς και χαμήλωνε τη φωνή της ώστε να φαίνεται πιο σοβαρή. Παρουσίασε με επιτυχία την Theranos σε ένα δίκτυο δημοσίων προσώπων υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του Ρούπερτ Μέρντοχ, της οικογένειας της πρώην υπουργού Παιδείας των ΗΠΑ, Μπέτσι Ντεβός, και του ιδιοκτήτη των Patriots, Ρόμπερτ Κραφτ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αποκάλεσε επαινετικά την Theranos ως μια έμπνευση, όταν επισκέφτηκε το εργαστήριό της ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ το 2015.

Αποδείχθηκε ότι η εφεύρεση της Theranos ήταν το τεχνολογικό ισοδύναμο του «snake oil». Φαρμακευτικές εταιρείες και επενδυτές είχαν εξαπατηθεί από ψεύτικες επιδείξεις και επένδυσαν πολλά δολάρια σε μια συσκευή που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στους ισχυρισμούς της Χολμς. Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η δημοτικότητα της έγινε ακόμα μεγαλύτερη, μετά την αποκάλυψη της δολιότητας της εταιρείας της.

Η υπόθεση Χολμς στην ποπ κουλτούρα

Η απάτη αποκαλύφθηκε από τον βραβευμένο με Πούλιτζερ δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Τζον Καρεϊρού, που έγραψε το μπεστ σέλερ βιβλίο «Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup», βασισμένο στην έρευνα που οδήγησε στις ποινικές διαδικασίες και καταγράφει τη δίκη σε podcast. Συγγραφείς, σεναριογράφοι και παραγωγοί αντιλήφθηκαν γρήγορα τη γοητεία που ασκούσε η Χολμς στο κοινό και κατέγραψαν την άνοδο και την πτώση της σε επιτυχημένα βιβλία, podcast και τηλεοπτικές εκπομπές. Το «The Dropout» του ABC News, που επίσης παρακολουθεί την ιστορία, συγκαταλέγεται αυτή τη στιγμή στα 50 καλύτερα podcasts της Apple στις ΗΠΑ.

Το HBO κυκλοφόρησε το 2019 ένα ντοκιμαντέρ με θέμα την Χολμς και τίτλο «The Inventor». Επιπλέον, πολλά άλλα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ αναμένεται να κυκλοφορήσουν τον επόμενο χρόνο. Η Αμάντα Σάιφρεντ θα υποδυθεί την ιδρύτρια της Theranos σε σειρά της streaming πλατφόρμας Hulu που βασίζεται στο ομότιτλο podcast του ABC News. Η Apple TV+ έχει υπογράψει για τη συμπαραγωγή μιας κινηματογραφικής εκδοχής του βιβλίου «Bad Blood» με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόρενς, ένα πρότζεκτ που βρίσκεται στα σκαριά εδώ και χρόνια. Ο Άνταμ ΜακΚέι, σκηνοθέτης της πρόσφατης επιτυχημένης ταινίας του Netflix «Don’t Look Up» θα γράψει το σενάριο, θα σκηνοθετήσει και θα είναι ο παραγωγός της ταινίας, με την Λόρενς να παρουσιάζει «τη θεαματική άνοδο και πτώση της Χολμς, μιας γυναίκας που ξεκίνησε με την υπόσχεση να φέρει επανάσταση στο σύστημα υγείας και τελείωσε με την κατάρρευση της εταιρείας της και μια δίκη για απάτη».

Επιπλέον, η υπόθεση έχει σχολιαστεί ευρέως μέσα από βίντεο του TikTok, ενώ η ίδια έχει αποτελέσει έμπνευση για στολές στο πλαίσιο του αμερικανικού Χάλογουιν.

Μαθήματα από την κατάρρευση της Theranos

Η υπόθεση αυτή έχει αποτελέσει μια προειδοποίηση σχετικά με τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι εταιρείες διάγνωσης αίματος. Παράλληλα, όπως λένε ερευνητές στο περιοδικό Nature, αναμένεται αναμφίβολα να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη νεοφυών επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα της βιοτεχνολογίας, θα προσεγγίζουν τους επενδυτές και καθιστά απολύτως σαφή τη σημασία της επικύρωσης μιας πρώιμης έρευνας μέσα από τη αξιολόγηση που κάνουν επιστήμονες του ίδιου κλάδου.

