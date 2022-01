Εγκώμια Ράμα για τον «φίλο» Ερντογάν: «Δεν υπάρχουν πολλοί σαν κι αυτόν»

Για τη φιλία του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε σήμερα ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αναφέροντας μάλιστα ότι «δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν αυτόν στη διεθνή πολιτική».

#Albania‘s PM Edi Rama:

▪️”Everyone asks me what the reason for my friendship with #Turkish President #Erdogan is.”

▪️”There are not many people like him in the world politics. He does what he says and says what he does.” pic.twitter.com/3Dm9R0N4AQ

