Τόνγκα: Εκτεταμένες καταστροφές, «χαμένα» χωριά και τρεις νεκροί ο μέχρι τώρα απολογισμός

Η έκρηξη του ηφαιστείου το περασμένο Σάββατο στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Τόνγκα ήταν από τις μεγαλύτερες των τελευταίων δεκαετιών. Τρεις 24ωρα έπειτα από την ηφαιστειακή έκρηξη και το τσουνάμι που εκείνη προκάλεσε, ο «έξω κόσμος» προσπαθεί ακόμη να υπολογίσει το μέγεθος της καταστροφής μέσα από δορυφορικές φωτογραφίες και εναέριες λήψεις, ενώ το νησιωτικό σύμπλεγμα της Τόνγκα παραμένει αποκομμένο από την υπόλοιπη υφήλιο.

Επικαλούμενο διπλωματικές πηγές, το πρακτορείο Reuters υποστηρίζει πως τουλάχιστον ένα χωριό έχει καταστραφεί ολοσχερώς στη νησί Μάνγκο και πως πολλά κτήρια πλέον φαίνεται να «λείπουν» στο νησί Ατάτα, ενώ ακόμη διερευνάται ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την ηφαιστειακή έκρηξη και το τσουνάμι που ακολούθησε. Προς το παρόν οι επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι τρεις, ωστόσο πολλοί εκτιμούν πως ο αριθμός των θυμάτων θα ανέβει.

Tonga’s Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn

— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022