Μπέρμποκ-Λαβρόφ: Υψηλοί τόνοι και αιχμές από τη Γερμανίδα ΥΠΕΞ στη Μόσχα

Σε συγκρατημένα τεταμένο κλίμα, εν μέσω διαφωνιών και αντεγκλήσεων, πραγματοποιήθηκε η κοινή συνέντευξη Τύπου των υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, και της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, στη Μόσχα σήμερα.

Ήδη πριν από τη συνάντηση που επρόκειτο να έχει με τον 71χρονο Σεργκέι Λαβρόφ στη ρωσική πρωτεύουσα, η Μπέρμποκ, που μια ημέρα πριν επισκέφθηκε την Ουκρανία, είχε αναγνωρίσει πως η λίστα των διαφωνιών που θα κληθούν να συζητήσουν εκείνη και ο Ρώσος ομόλογός της είναι «μακρά».

Υπενθυμίζεται άλλωστε πως η ίδια προέρχεται από το κόμμα των Γερμανών Πρασίνων το οποίο έχει ασκήσει δημοσίως σκληρή κριτική στη Ρωσία κατά καιρούς για σειρά θεμάτων (για τη δίωξη επί παραδείγματι του αντιπολιτευόμενου Ρώσου Αλεξέι Ναβάλνι, για τη ρωσική συγκέντρωση στρατευμάτων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία κ.ά.), ενώ η συγκεκριμένη παράταξη ήταν αντίθετη προεκλογικά και στη λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 προς μεγάλη απογοήτευση της Μόσχας (αλλά και μερίδας του SPD) που θα ήθελε να δει τον αγωγό να μπαίνει το συντομότερο σε λειτουργία.

Κάποιες από τις παραπάνω διαφωνίες, όπως ήταν αναμενόμενο, βγήκαν στην επιφάνεια και κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν από κοινού οι υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και Γερμανίας σήμερα στη Μόσχα.

Η Αναλένα Μπέρμποκ υπογράμμισε από την πλευρά της πως είναι δύσκολο να μην εκλάβει κανείς σαν απειλή τη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων κοντά στη σύνορα με την Ουκρανία. Συνέχισε, δε, λέγοντας, πως δεν μπορούμε να μιλάμε για ασφάλεια εάν δεν υπάρχουν κανόνες που θα γίνονται σεβαστοί από όλες τις πλευρές, ενώ παράλληλα υποστήριξε πως το Βερολίνο χρειάζεται μια Ρωσία που θα είναι «αξιόπιστη».

Η ίδια μάλιστα δεν δίστασε να αναφερθεί και στην υπόθεση του διωκόμενου Αλεξέι Ναβάλνι ενώ στηλίτευσε και το κλείσιμο – τη διάλυση της ρωσικής ΜΚΟ Memorial από τις ρωσικές Αρχές. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η ενέργεια δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν «όπλο», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι προκειμένου να υπερασπιστεί τις αξίες της η Γερμανία θα ήταν διατεθειμένη να πληρώσει ακόμη και οικονομικό τίμημα.

Baerbock not pulling punches in press conference with Lavrov. She mentions Navalny and Memorial, and says difficult not to understand Russian troops at the Ukraine border as a threat. Makes clear that Moscow is undermining security order, directly contradicting Lavrov pic.twitter.com/w9yELUYpZx

