Ερντογάν: Ο πρόεδρος του Ισραήλ ίσως επισκεφθεί την Τουρκία

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτσογκ ενδέχεται να επισκεφθεί την Τουρκία, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Israeli President Isaac Herzog may visit Turkiye, says President Recep Tayyip Erdogan, as talks continue to normalise ties between the two countries pic.twitter.com/CESnfXALz5

