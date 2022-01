Τζόκοβιτς: Αγόρασε το 80% εταιρείας που αναζητεί θεραπεία για τον κορωνοϊό

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αγόρασε το 80% της εταιρείας βιοτεχνολογίας QuantBioRes με έδρα τη Δανία, όπως δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, λίγες ημέρες μετά την απέλασή του από την Αυστραλία.

Ο επικεφαλής της QuantBioRes, Ιβάν Λονκάρεβιτς, δήλωσε την Τετάρτη ότι η απόκτηση του 80% των μετοχών από τον τενίστα έγινε τον Ιούνιο του 2020, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

QuantBioRes CEO Ivan Loncarevic, who describes himself as an entrepreneur, says the investment was made in June 2020 but declined to reveal the amount https://t.co/WQsraJ0gQv pic.twitter.com/eVjTn1Aq8v

Η QuantBioRes έχει στόχο την ανάπτυξη θεραπείας κατά του κορωνοϊού. Εκπρόσωπος του Τζόκοβιτς δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για κάποιο σχόλιο.

Την Κυριακή, έπειτα από ένα θρίλερ αρκετών ημερών, ο Νόβακ Τζόκοβιτς απελάθηκε οριστικά από την Αυστραλία, καθώς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα, δεδομένου ότι δεν είχε εμβολιαστεί κατά της COVID-19.

Djokovic has stoked global debate about the rights of people who opt not to get vaccinated after he was deported from Australia on Sunday night, ruling him out of the #AusOpen https://t.co/WQsraJ0gQv pic.twitter.com/m8sfRnpfed

— Reuters (@Reuters) January 19, 2022