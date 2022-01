Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Ενισχύονται οι φωνές που ζητούν διαμεσολάβηση της Τουρκίας

Κατά την τελευταία του επίσκεψη στη Βοσνία–Ερζεγοβίνη τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ είχε υπογραμμίσει πως η Τουρκία προτίθεται να διαμεσολαβήσει προκειμένου να αποκατασταθούν εκεί οι πολιτικές ισορροπίες και να αποφευχθούν τα σενάρια διάλυσης.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2021, ενώσεις Βόσνιων μουσουλμάνων και μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία είχαν απευθύνει ανάλογη έκκληση προς την Άγκυρα, ζητώντας από την πλευρά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρέμβει εξασφαλίζοντας την προστασία τους.

Σημειώνεται πως η Βοσνία-Ερζεγοβίνη μοιάζει να έχει επιστρέψει το τελευταίο διάστημα σε τροχιά επαπειλούμενης διάλυσης. Οι Σερβοβόσνιοι μιλούν ανοιχτά για απόσχιση, οι μουσουλμάνοι στρέφονται στην Αγκυρα, οι Κροάτες στο Ζάγκρεμπ. Πολλοί, δε, υποστηρίζουν πως η τρέχουσα κρίση είναι η χειρότερη με την οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα από τη δεκαετία του 1990 και έπειτα.

Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο SRNA, ο ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας Μίλοραντ Ντόντικ δήλωσε πως τα προβλήματα θα μπορούσαν να επιλυθούν με τη διαμεσολάβηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του Σέρβου προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς και του Κροάτη προέδρου Ζόραν Μιλάνοβιτς, όπως σημειώνει σε δημοσίευμά της η τουρκική Daily Sabah.

Ως εκ τούτου, το ενδεχόμενο μιας τουρκικής διαμεσολάβησης εμφανίζονται να το καλωσορίζουν πλέον και άλλες πλευρές πέρα από εκείνη του Βόσνιου μουσουλμάνου πολιτικού ηγέτης και φίλου του Ερντογάν, Μπακίρ Ιζετμπέκοβιτς.

