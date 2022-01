Βρετανία: Μήπως μαζί με τον Μπόρις «πρέπει να φύγει και το Brexit»;

Η αναμενόμενη αργά ή γρήγορα αποχώρηση του Μπόρις Τζόνσον από την Ντάουνινγκ Στριτ έχει αναζωπυρώσει στη Μεγάλη Βρετανία τις συζητήσεις περί Brexit, με όλο και περισσότερους να αναρωτιούνται μήπως μαζί με τον αμφιλεγόμενο πρωθυπουργό που προώθησε όσο κανείς την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, «πρέπει να φύγει και το ίδιο το Brexit» σύμφωνα με ιστορικό στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.

Ο κ. Τζόνσον, ο πολιτικός-σύμβολο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ υποσχόμενος να την ολοκληρώσει όπως κι έκανε μετά κόπων και βασάνων, πλέον αποτελεί βαρίδι για τους Συντηρητικούς.

Τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα με τα κορωνοπάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία έχουν ρίξει τη δημοτικότητα του πρώην δημάρχου του Λονδίνου σε πρωτοφανές χαμηλό, ενώ η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει την αξιωματική αντιπολίτευση του Εργατικού Κόμματος να προηγείται με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων.

Δεν είναι όμως τα μόνα ευρήματα των δημοσκοπήσεων δημοτικότητας που εντυπωσιάζουν. Οι τελευταίες έρευνες σχετικά με το εάν ήταν σωστή η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή οικογένεια δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Βρετανών το έχει μετανιώσει. Εδώ και δύο μήνες η διαφορά σε ποσοστό όσων θεωρούν λάθος το Brexit από εκείνο των υποστηρικτών του είναι σταθερά διψήφια, με την τελευταία την προηγούμενη Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου, να δείχνει ότι το 49% είναι δυσαρεστημένο με τη βρετανική έξοδο, έναντι μόνο 38% που είναι ικανοποιημένο.

Δεν αποτελεί μυστικό ότι πολλοί Βρετανοί ψήφισαν το 2016 υπέρ της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου επειδή εμπιστεύθηκαν τον κ. Τζόνσον και τις υποσχέσεις του για ομαλή και επικερδή έξοδο. Πέντε και πλέον έτη μετά, τα προβλήματα τροφοδοσίας και εύρεσης ικανού εργατικού δυναμικού διογκώνονται, ενώ η εικόνα του ίδιου του στιβαρού Βρετανού πρωθυπουργού έχει αποδομηθεί πια.

Έχει παγιωθεί πλέον ότι η ειλικρίνεια δεν αποτελεί και το κορυφαίο από τα χαρακτηριστικά του κ. Τζόνσον, με πρωτοσέλιδα που τον παρομοιάζουν με γνωστό παιδικό ήρωα με πολύ μακριά μύτη.

