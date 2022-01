Κυριακίδου: Να είμαστε έτοιμοι αν κριθεί πως χρειάζεται τέταρτη δόση

Σε περίπτωση που υπάρξουν επιστημονικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία κριθεί ότι η τέταρτη δόση είναι απαραίτητη, «πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε», ανέφερε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Υγείας που διοργάνωσε η γαλλική προεδρία.

«Όπως πάντα, η αφετηρία μας πρέπει να είναι οι επιστημονικές συμβουλές και μια προσέγγιση βασισμένη σε στοιχεία», σημείωσε η κ. Κυριακίδου. Προσέθεσε ότι τόσο το ECDC όσο και το ΕΜΑ είχαν ξεκάθαρη θέση ως προς την αναμνηστική δόση αναφέροντας ότι « είναι ζωτικής σημασίας».

«Η ετοιμότητα είναι το κλειδί. Αυτό το ξέρουμε μετά από δύο χρόνια. Αν δούμε δεδομένα που είναι πειστικά για το αν χρειάζεται τέταρτη δόση, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε», υπογράμμισε η Ευρωπαία Επίτροπος επισημαίνοντας ότι έχει γίνει ό,τι χρειάζεται για να διασφαλιστεί «ότι έχουμε πρόσβαση σε δόσεις εμβολίου εάν η επιστήμη μας πει ότι πρέπει να τις χορηγήσουμε».

We must not forget that millions of Europeans are still unvaccinated.

This is where we need to focus our energy now.

Getting those vaccinations done, quickly. And raising our collective immunity level to three doses.

