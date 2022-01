Βέλγιο: Επεισόδια σε διαδήλωση κατά των μέτρων για την πανδημία

Με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση η αστυνομία των Βρυξελλών προσπάθησε να διαλύσει τη μεγάλη συγκέντρωση, κοντά στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όταν ξέσπασαν επεισόδια.

Μολονότι την Παρασκευή ανακοινώθηκε μικρή χαλάρωση των μέτρων, αν και οι μολύνσεις καταγράφουν ρεκόρ, η κυβέρνηση ανέφερε επίσης ότι οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν την ενισχυτική δόση του εμβολίου, πέντε μήνες αφού ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τους, ώστε να διατηρηθεί σε ισχύ το υγειονομικό πιστοποιητικό με το οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μπαρ ή κινηματογράφους.

Αυτό το πάσο είναι υποχρεωτικό για όσους θέλουν να μπουν σε εστιατόρια, μουσεία και πολλούς άλλους δημόσιους χώρους.

Η σημερινή διαδήλωση θύμισε εκείνη του περασμένου Νοεμβρίου, όταν περίπου 35.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν ειρηνικά αλλά σύντομα ξέσπασαν επεισόδια και πολλοί δρόμοι της πρωτεύουσας πλημμύρισαν από δακρυγόνα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο πρακτορείο Reuters είπε ότι κάποιοι από τους συγκεντρωμένους μπήκαν στο κτίριο όπου στεγάζεται η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ καθώς και ένα σαντουιτσάδικο. Άλλοι εκτόξευσαν πυροτεχνήματα ενώ οι αστυνομικοί προωθούνταν σε ένα κοντινό πάρκο, όπου είχαν συγκεντρωθεί μεγάλες ομάδες διαδηλωτών.

«Είμαι θυμωμένη επειδή η κυβέρνηση μας εκβιάζει, κυρίως τους νέους αλλά γενικά όλους, να εμβολιαστούμε» είπε η Καρολίν φαν Λαντούιτ, δηλώνοντας ότι η ίδια έχει εμβολιαστεί για την Covid-19.

Το Βέλγιο βρίσκεται αντιμέτωπο με το πέμπτο κύμα της πανδημίας, η κορύφωση του οποίου δεν αναμένεται πριν από τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Περίπου το 89% των ενηλίκων έχει εμβολιαστεί πλήρως και το 67% έχει κάνει και την αναμνηστική δόση.

«Θύμωσα πολύ που τα παιδιά μου έπρεπε να κάνουν το εμβόλιο. Θέλουν να ταξιδέψουν, να συμμετάσχουν σε αθλητικούς αγώνες και δεν μπορούν χωρίς το εμβόλιο, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν, είναι εκβιασμός», πρόσθεσε η Λαντούιτ.

