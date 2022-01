Καμερούν: 8 νεκροί από ποδοπάτημα σε γήπεδο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (βίντεο)

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει η ζωή τους σε ποδοπάτημα φιλάθλων που προσπαθούσαν να εισέλθουν στο στάδιο «Πολ Μπίγια», στην πρωτεύουσα του Καμερούν, Γιαουντέ, προκειμένου να δουν τον αγώνα της οικοδέσποινας του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με τις Κομόρες Νήσους για τη φάση των 16 της διοργάνωσης.

Ένας περιφερειακός κυβερνήτης, ο Νασέρι Πολ Μπίγια, γνωστοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν περισσότερα θύματα, καθώς νοσοκομείο της περιοχής ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την απόπειρα εισβολής στο στάδιο.

«Μερικοί από τους τραυματίες είναι σε απελπιστική κατάσταση», αποκάλυψε η νοσοκόμα Ολίνια Προύντενς, προσθέτοντας: «Θα πρέπει να τους μεταφέρουμε σε εξειδικευμένο νοσοκομείο».

Update

Number of people who died in a stampede outside the Paul Biya Stadium last night likely to go up (8)

More than 40 people have been hospitalised with injuries and quite a number in ‘desperate’ conditions.#Afcon2021 #JoySports pic.twitter.com/LW4wG6wKql

