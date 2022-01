Κωνσταντινούπολη: Κλειστό αεροδρόμιο, απαγόρευση κυκλοφορίας ΙΧ λόγω χιονιού

Το διεθνές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης θα παραμείνει κλειστό μέχρι τουλάχιστον την Τρίτη το απόγευμα, ενώ οι περισσότερες πτήσεις θα ανασταλούν μέχρι τα μεσάνυχτα εξαιτίας σφοδρών χιονοπτώσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι πτήσεις, οι οποίες έχουν ανασταλεί από τη Δευτέρα, επρόκειτο αρχικά να επαναληφθούν την Τρίτη στις 04:00 (τοπική ώρα, 03:00 ώρα Ελλάδας), όμως έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης, η διεύθυνση του αεροδρομίου ανέβαλε την επανάληψη των επιχειρήσεών του για τις 13:00 (12:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε μέσω του Twitter.

Η κύρια τουρκική αεροπορική εταιρεία, η Turkish Airlines ανακοίνωσε ωστόσο πως οι πτήσεις της από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, μιας πόλης με πληθυσμό 16 εκατ. ανθρώπων, δεν πρόκειται να επαναληφθούν μέχρι τα μεσάνυχτα (23:00 ώρα Ελλάδας).

Πολλοί επιβάτες αποκλεισμένοι στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες πλήθους ανθρώπων να κοιμούνται στις πολυθρόνες ή στο δάπεδο μέσα στα τέρμιναλ. Φωτογραφίες εικονίζουν επίσης τους διαδρόμους του αεροδρομίου καλυμμένους με ένα παχύ στρώμα χιονιού.

Το δεύτερο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το Σαμπίχα Γκιοκτσέν, που βρίσκεται στην ασιατική πλευρα της πόλης, λειτουργούσε ομαλά παρά μερικές καθυστερήσεις.

Είναι η πρώτη φορά που αναστέλλονται οι πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το Istanbul Havalimani, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2019 για να αντικαταστήσει το αεροδρόμιο Ατατούρκ και το 2021 υποδέχθηκε 37 εκατομμύρια επιβάτες, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλίκαγια προχώρησε εξάλλου στο σπάνιο μέτρο να απαγορεύσει την κυκλοφορία των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων μέχρι τις 13:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας), ενώ ομάδες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης καθαρίζουν τους δρόμους. Άδεια έχει δοθεί για την ημέρα σε πολλούς δημόσιους υπαλλήλους ώστε οι μαζικές μεταφορές να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει έναν άνδρα να κάνει σκι αργά τη Δευτέρα στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, με ανθρώπους να τον χαιρετούν καθώς περνάει.

TURKISH GUY CASUALLY SLIDING THROUGH #İstanbul ON HIS SKI pic.twitter.com/OccWuicmHl

— de Jonge Turken (@deJongeTurken) January 25, 2022