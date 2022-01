Τα χρήματα φέρνουν εξυπνάδα

Μελέτη σε χαμηλόμισθες νέες μητέρες, οι οποίες λαμβάνουν κρατικό χρηματικό βοήθημα, έδειξε ότι η εγκεφαλική λειτουργία των βρεφών τους αυξήθηκε τον πρώτο χρόνο της ανάπτυξης, ενισχύοντας τα επιχειρήματα γύρω από την αξία προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης.

Παρότι οι διαφορές ήταν μικρές, αποδείχθηκαν αρκετά σημαντικές για να μεταφραστούν σε αυξημένες δεξιότητες στα βρέφη. Ακόμη και η μικρή αυτή βελτίωση της εγκεφαλικής ανάπτυξης βρεφών σε έναν μόλις χρόνο, όμως, υπογραμμίζει τον ρόλο που παίζουν τα χρηματικά βοηθήματα στην παιδική ανάπτυξη. Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν τον πρόεδρο Μπάιντεν στην εκστρατεία του για διεύρυνση των προγραμμάτων κοινωνικής αρωγής.

Τι λένε οι επιστήμονες

«Πρόκειται για σημαντική επιστημονική ανακάλυψη. Αποδεικνύει ότι ακόμη και μικρά ποσά βοήθειας οδηγούν σε βελτιωμένη εγκεφαλική ανάπτυξη», λέει η Μάρθα Φαρά, νευρολόγος του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, μία από τους συντάκτες της μελέτης που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Proceedings of the National Academies of Science.

Οικονομικά βοηθήματα σε νέες φτωχές μητέρες ενισχύουν την εγκεφαλική δραστηριότητα των βρεφών τους.

Περισσότερο επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο ερευνητής του Χάρβαρντ, Τσαρλς Νέλσον, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά θα έπρεπε να υποβληθούν σε γνωσιολογικό τεστ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα 333 δολάρια μηνιαίας οικονομικής βοήθειας συντέλεσαν ουσιαστικά στην εγκεφαλική τους ανάπτυξη. «Η έρευνα είναι δυνητικά επαναστατική. Αν ήμουν πολιτικός, θα έδινα μεγάλη προσοχή στο συμπέρασμά της. Θα ήταν, όμως, πρόωρο να νομοθετήσω υπέρ της καταβολής μηνιαίου επιδόματος 300 δολαρίων», λέει ο δρ Νέλσον.

Πρόγραμμα επιδομάτων

Προσωρινό ομοσπονδιακό πρόγραμμα χρηματικών επιδομάτων για σχεδόν όλες τις νέες μητέρες εξέπνευσε αυτόν τον μήνα, ενώ ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν κατάφερε να συσπειρώσει το Δημοκρατικό κόμμα πίσω από πρωτοβουλία του για την παγίωση του προγράμματος. Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί διαφωνούν ιδεολογικά ούτως ή άλλως με τη χορήγηση μηνιαίων βοηθημάτων σε άπορες μητέρες, θεωρώντας ότι αυτά αποθαρρύνουν τις μητέρες από την αναζήτηση εργασίας, ενώ ο Δημοκρατικός «αντάρτης» γερουσιαστής της Δυτικής Βιρτζίνια, Τζο Μανσίν, μπλόκαρε το σχέδιο του προέδρου αρνούμενος να το στηρίξει στη Γερουσία.

Η μελέτη αποδεικνύει ότι η ίδια η φτώχεια συντελεί στην ελλιπή εγκεφαλική ανάπτυξη και στην εμφάνιση γνωσιολογικών και σχολικών προβλημάτων στην παιδική και εφηβική ηλικία. «Είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει ότι τα χρήματα, από μόνα τους, επηρεάζουν θετικά την εγκεφαλική ανάπτυξη», λέει η συντάκτης της μελέτης, ιατρός και ερευνήτρια νευρολόγος δρ Κίμπερλι Νόουμπλ του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Η δρ Νόουμπλ και συνάδελφοί της από έξι αμερικανικά πανεπιστήμια αξιοποίησαν ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα για να συγκρίνουν την ανάπτυξη των εγκεφάλων των παιδιών τους πρώτους δώδεκα μήνες της ζωής τους.