Μπόρις Τζόνσον: Το χρονικό του «πάρτιγκεϊτ»

Πρωταγωνιστής στο «πάρτι» της δικής του ενοχοποίησης («πάρτιγκεϊτ»), στο μοναδικό ίσως «πάρτι» με το οποίο δεν θα ήθελε να έχει καμία σχέση, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κατηγορείται πως παραβίασε εν μέσω πανδημίας τους κανόνες και τους περιορισμούς που ο ίδιος και η κυβέρνησή του είχαν – με στόχο την καλύτερη δυνατή θωράκιση της δημόσιας υγείας – επιβάλει στο σύνολο του λαού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το πάρτι όμως, από το οποίο ξεκίνησαν όλα, δεν ήταν ένα αλλά περισσότερα.

Ο Μπόρις Τζόνσον και η νυν σύζυγός του, Κάρι, εμφανίζονται (σε φωτογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας) να πίνουν κρασί μαζί με περίπου άλλα είκοσι άτομα στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ. Η πλευρά Τζόνσον επιμένει πως επρόκειτο για κάτι σαν «γεύμα εργασίας» («work event», «work meeting»). Όσο για την σύζυγό του Τζόνσον, εκείνη βρέθηκε εκεί «επειδή αυτός είναι ο κήπος της».

PM’s spokesman says this pic shows a “work meeting” in “normal post-work hours” in May 2020. He says Carrie Johnson was there because it’s “her garden” but he “won’t get into” her level of security clearance. pic.twitter.com/ATO9SJX3SS

— Pippa Crerar (@PippaCrerar) December 20, 2021