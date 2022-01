Πίτσμπουργκ: Κατάρρευση γέφυρας ώρες πριν την επίσκεψη Μπάιντεν – Θα μιλούσε για τις υποδομές

Γέφυρα στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ κατέρρευσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας επρόκειτο να μιλήσει για τις υποδομές.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Η γέφυρα κατέρρευσε στις 6:50 π.μ. τοπική ώρα.

PIO is on scene. Will advise on when there will be a news conference. https://t.co/l8tQryZwIW pic.twitter.com/OEHkAPJy6N

Πλάνα που μετέδωσαν τοπικά μέσα απεικονίζουν τουλάχιστον τέσσερα οχήματα πάνω στην πεσμένη γέφυρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Κατά τα τοπικά μέσα, υπάρχει έντονη μυρωδιά φυσικού αερίου στην περιοχή, ενώ ζητήθηκε η εκκένωση κτιρίων που βρίσκονται κοντά στο σημείο.

ALERT:

Please avoid the area of Forbes and Braddock for a confirmed bridge collapse. Fire, EMS, and Police responding. No reported injuries at this time.

Updates will be provided. pic.twitter.com/ja8YlzkSp7

— Pittsburgh Public Safety (@PghPublicSafety) January 28, 2022