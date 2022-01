Βέλγιο: Διαβατήρια με… στρουμφάκια, Λούκυ Λουκ και Τεντέν

Από τις 7 Φεβρουαρίου θα είναι διαθέσιμα στους πολίτες τα επανασχεδιασμένα διαβατήρια του Βελγίου, στις σελίδες των οποίων φιλοξενούνται μεταξύ άλλων τα στρουμφάκια, ο Λούκυ Λουκ και ο Τεντέν.

Παρά την καρτουνίστικη εμφάνιση, οι αρχές τονίζουν ότι η ασφάλεια των διαβατηρίων έχει βελτιωθεί σημαντικά.

«Το βελγικό διαβατήριο είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για εμάς, αλλά και αντικείμενο πόθου για παραχαράκτες», ανακοίνωσε την Πέμπτη η υπουργός Εξωτερικών Σόφι Βιλμές.

«Εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώσουμε την ασφάλειά του», πρόσθεσε.

Η Σόφι Βιλμές ευχαρίστησε τους εκδότες και τους συγγραφείς που συνεργάστηκαν για τον επανασχεδιασμό των διαβατηρίων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι τα νέα διαβατήρια τονίζουν ένα «κεντρικό στοιχείο της κουλτούρας και της επιρροής του Βελγίου στο εξωτερικό».

Το υφιστάμενα διαβατήρια θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, υπογραμμίζουν οι αρχές.

Belgium has issued new designs for their passports

There are smurfs on the passport pages.

Moral of the story, I think I want to be Belgian now. pic.twitter.com/p0cRIB7Mkt

— Michael Bruton (@MichaelDBruton) January 27, 2022