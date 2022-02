Βρετανία: Η κυβέρνηση ακόμη προσπαθεί να πείσει για τα «οφέλη του Brexit»

Τα «οφέλη του Brexit» αλλά και τους τρόπους με τους οποίους πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο «εκμεταλλεύεται» και «αξιοποιεί» την έξοδό του από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει η βρετανική κυβέρνηση μέσω πολυσέλιδης έκθεσης που έδωσε στη δημοσιότητα.

Το σχετικό έγγραφο, με τον τίτλο «The Benefits of Brexit: How the UK is taking advantage of leaving the EU», αριθμεί πάνω από 100 σελίδες και είναι πλέον διαθέσιμο μέσα από την ιστοσελίδα της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Το Brexit δεν ήταν αυτοσκοπός αλλά το μέσο χάρη στο οποίο η χώρα μας θα πετύχει σπουδαία πράγματα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στον πρόλογο της εν λόγω έκδοσης. Σύμφωνα μάλιστα με τον Βρετανό πρωθυπουργό, η τρέχουσα περίοδος είναι «συναρπαστική» και «γεμάτη ευκαιρίες» για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, πεντέμισι χρόνια έπειτα από το δημοψήφισμα του 2016, που οδήγησε στο Brexit, και άλλα δύο χρόνια έπειτα από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η επιλογή της εξόδου εξακολουθεί να αμφισβητείται από ένα διόλου ευκαταφρόνητο κομμάτι των Βρετανών ψηφοφόρων.

Ενδεικτικά, το 49% των ερωτηθέντων σε πρόσφατη δημοσκόπηση (Ιανουάριος του 2022) θεωρεί πως ήταν λάθος που το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ.