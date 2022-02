Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του CNN – Παραδέχθηκε ότι απέκρυψε σχέση με συνεργάτιδά του

Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος του CNN, Τζεφ Ζάκερ, αναγνωρίζοντας ότι απέκρυψε συναινετική σχέση με ανώτερο στέλεχος του αμερικανικού δικτύου.

Σε υπόμνημα προς το προσωπικό του αμερικανικού δικτύου, ανέφερε ότι «στο πλαίσιο της έρευνας για τη θητεία του Κρις Κουόμο στο CNN, ρωτήθηκα για μια συναινετική σχέση με τη στενότερη συνεργάτιδα μου, με την οποία συνεργάζομαι για περισσότερα από 20 χρόνια».

«Ήμουν υποχρεωμένος να το αποκαλύψω όταν ξεκίνησε, αλλά δεν το έκανα», τόνισε.

Ο 56χρονος Ζάκερ θεωρείται μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες στον τομέα των μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους New York Times, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται ο κ. Ζάκερ είναι η εκτελεστική αντιπρόεδρος και επικεφαλής του τμήματος μάρκετινγκ του CNN, Άλισον Γκόλαστ.

Σε δήλωσή της, σημείωσε ότι ήταν στενοί φίλοι συνεργάτες και με τον κ. Ζάκερ για περισσότερα από 20 χρόνια, με τη σχέση τους να αλλάζει κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Λυπάμαι που δεν το αποκαλύψαμε την κατάλληλη στιγμή. Είμαι υπερήφανη για τη θητεία μου στο CNN και ανυπομονώ να συνεχίσω την εξαιρετική δουλειά που κάνουμε καθημερινά» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι θα παραμείνει στη θέση της.

Τόσο ο κ. Ζάκερ όσο και η κ. Γκόλαστ είναι διαζευγμένοι.

Jeff Zucker said he is resigning as president of CNN and chairman of WarnerMedia’s news and sports division, issuing a staff memo in which he acknowledged a consensual relationship with a close colleague https://t.co/P1IfO4P8FG pic.twitter.com/1ZIlVezhua

— Reuters (@Reuters) February 2, 2022