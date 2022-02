Αντεπίθεση Ευρώπης στους τεχνολογικούς κολοσσούς ΗΠΑ – Κίνας

Σχέδιο ενίσχυσης της επιρροής της στη δημιουργία παγκόσμιων τεχνολογικών προτύπων παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της νέας της στρατηγικής για την τυποποίηση.

Η νέα στρατηγική περιγράφει την προσέγγιση της Ε.Ε. όσον αφορά τα πρότυπα, τόσο στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αντιμέτωπη με την κυριαρχία των ΗΠΑ και τις επιθετικές προσπάθειες της Κίνας να ξαναγράψει τους παγκόσμιους κανόνες στον τομέα των τεχνολογικών προτύπων, η Ε.Ε. επιθυμεί να αποκτήσει ενεργό ρόλο. «Πρέπει να είμαστε ρυθμιστές προτύπων» δήλωσε ο επίτροπος βιομηχανίας της Ε.Ε., Τιερί Μπρετόν.

Οι συμφωνίες που συνάπτονται σε οργανισμούς όπως η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) του ΟΗΕ και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η τεχνολογία σε όλο τον κόσμο. Όπως σημειώνει σε δημοσίευμά του το Politico, η διάσκεψη της ITU έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο στη Βουδαπέστη, τη στιγμή που άλλοι διεθνείς οργανισμοί «τρέχουν» για να καθορίσουν τα πρότυπα σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη τεχνολογία και άλλους σημαντικούς τομείς.

Το σχέδιο της Ε.Ε. ακολουθεί τη βιομηχανική στρατηγική της, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρώπη επιθυμεί να «χτίσει» ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες πολιτικής, προκειμένου να υπερασπιστεί τις εταιρείες της έναντι των κινεζικών ή αμερικανικών επιχειρήσεων που επωφελούνται από προγράμματα επενδύσεων και επιδοτήσεων.

Η Ευρώπη υπήρξε ηγέτιδα στον τομέα της τυποποίησης επί πολλά χρόνια, ιδιαίτερα στις τηλεπικοινωνίες, ωστόσο έχασε έδαφος τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ευρωπαϊκού οργανισμού τυποποίησης ETSI, Λουίς Χόρχε Ρομέρο. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι ακόμη ισχυρές, ωστόσο άλλες περιοχές του κόσμου έχουν πλέον κατανοήσει τη στρατηγική σημασία της τυποποίησης και της τεχνολογίας γενικότερα. Η άνοδος ειδικά της Κίνας ως κορυφαίου δημιουργού στον τομέα της τεχνολογίας εγείρει ανησυχίες στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες και ινστιτούτα ενδέχεται να βρεθούν στο περιθώριο λόγω της αυξανόμενης ισχύος της Κίνας σε ό,τι αφορά τον καθορισμό προτύπων για αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το 6G. Μια συγκεκριμένη προσπάθεια της κινεζικής Huawei να αλλάξει το πρωτόκολλο Διαδικτύου μέσω της πρωτοβουλίας «New IP» πυροδότησε ανησυχίες στη Δύση το 2020.

Η Κίνα «μετακινείται με ορμή στην ευρωπαϊκή αρένα τυποποίησης με την τεχνογνωσία της», δήλωσε αξιωματούχος της Ε.Ε., εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με τη στρατηγική προτύπων που ξεκίνησε το Πεκίνο τον περασμένο Οκτώβριο Μια σημαντική ανησυχία που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. με τη νέα στρατηγική είναι ότι αμερικανικές και κινεζικές εταιρείες επενδύουν στην εκπροσώπησή τους σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.

