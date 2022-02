Ρωσία – Κίνα: Κοινό «μέτωπο» από Πούτιν και Σι κατά της Δύσης

(Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Φαινομενικώς «ενωμένοι», οι ηγέτες της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, και της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κάλεσαν τη Δύση «να εγκαταλείψει την ιδεολογία του Ψυχρού Πολέμου» από το Πεκίνο όπου είχαν σήμερα συνάντηση ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που ξεκινούν.

Οι ηγεσίες από Ρωσία και Κίνα προχώρησαν, πιο συγκεκριμένα, στην έκδοση κοινού ανακοινωθέντος με το οποίο καλούν τη Δύση «να εγκαταλείψει τις ιδεολογικές προσεγγίσεις του Ψυχρού Πολέμου».

Η εν λόγω «έκκληση» προφανώς αποκτά πρόσθετη βαρύτητα, εάν ιδωθεί υπό το πρίσμα της κλιμάκωσης της «πολεμικής» έντασης στην Ουκρανία αλλά και της επιλογής πολλών δυτικών κρατών να μποϊκοτάρουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Πεκίνου καταγγέλλοντας παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ουιγούρων από τις κινεζικές Αρχές.

Μέσα από το σημερινό κοινό σινορωσικό ανακοινωθέν, οι κ.κ. Βλάντιμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ συνασπίζονται ωστόσο και σε άλλα επί μέρους θέματα:

Καλούν το ΝΑΤΟ να αποκλείσει κάθε περαιτέρω επέκτασή του προς Ανατολάς, αποκηρύσσουν τη δημιουργία νέων συμμαχικών σχημάτων στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού, στρέφονται ενάντια στις επονομαζόμενες «έγχρωμες επαναστάσεις», κατηγορούν τη Δύση πως συνδαυλίζει την αστάθεια, και ασκούν κριτική στην τριμερή συμμαχία AUKUS στη σύσταση της οποίας προχώρησαν πέρυσι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία.

Το Πεκίνο μάλιστα από την πλευρά του παρουσιάζεται να συμμερίζεται-στηρίζει και τις ρωσικές απαιτήσεις-εγγυήσεις ασφαλείας που έχει παρουσιάσει η Μόσχα για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη.

Ενώ και η Μόσχα από την άλλη πλευρά, στηρίζει και εκείνη το Πεκίνο, στρέφοντας τα φραστικά πυρά της ενάντια σε εκείνες τις χώρες (βλ. ΗΠΑ κ.ά.) που επέλεξαν να «πολιτικοποιήσουν» τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 μποϊκοτάροντάς τους. Σημειωτέων πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα από το Πεκίνο και τη σύναψη νέων συμφωνιών-συμβολαίων για την αποστολή ρωσικού φυσικού αερίου στην Κίνα.

Η σημερινή συνάντηση των κ.κ. Πούτιν και Σι είναι η κατά σειρά 38η από το 2013 και έπειτα, ενώ ειδικά για τον Κινέζο πρόεδρο αυτή είναι η πρώτη συνάντηση που έχει δια ζώσης με ξένο ηγέτη έπειτα από περίπου δύο χρόνια.

Με πληροφορίες από the Guardian, the New York Times