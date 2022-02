ΗΠΑ: Σε 100 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε έφηβος που σκότωσε τα αδέλφια του για να τα «απελευθερώσει από τον σατανά»

Σε κάθειρξη 100 ετών καταδικάστηκε ένας έφηβος από την Ιντιάνα των ΗΠΑ, ονόματι Νίκαλας Κέντροβιτζ, ο οποίος στα 13 του χρόνια σκότωσε τα μικρότερα αδέρφια του για να «τα απελευθερώσει από τον σατανά». Θύματά του ήταν η ετεροθαλής αδελφή του, 23 μηνών και ο θετός αδελφός του, 11 μηνών.

Ο Κέντροβιτζ καταδικάστηκε σε δύο ποινές φυλάκισης των 50 ετών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τις δολοφονίες των δύο παιδιών που διέπραξε τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2017, ενώ ο ίδιος πρόσεχε τα αδέλφια του στο σπίτι της οικογένειας. Μετά τους φόνους, ο Κέντροβιτζ είπε στους γονείς του ότι τα παιδιά δεν ανέπνεαν σωστά ή ότι είχαν σταματήσει να κινούνται. Στην πραγματικότητα, έπνιξε και τα δύο παιδιά.

