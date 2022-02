Ουκρανία: Ο στρατός εκπαιδεύει αμάχους υπό τον φόβο ρωσικής εισβολής – Βίντεο

Την εκπαίδευση αμάχων στη Μαριούπολη έχει αναλάβει ο ουκρανικός στρατός, προκειμένου να συνδράμουν σε περίπτωση ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι εθελοντές εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων, την παροχή πρώτων βοηθειών και την αναγνώριση εκρηκτικών.

Οι New York Times κατέγραψαν πλάνα από κέντρο εκπαίδευσης στη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

The Ukrainian military is training civilians to help defend against a possible Russian invasion and occupation. Our cameras went inside a training center in the southeastern city of Mariupol. https://t.co/aIDPRS996S pic.twitter.com/e1Bv7X5z5H

— The New York Times (@nytimes) February 4, 2022