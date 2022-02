Ερντογάν: Καθησυχάζει για την κατάσταση της υγείας του

Νέα ανάρτηση στα social media για την κατάσταση της υγείας του έκανε την Κυριακή, 06 Φεβρουαρίου, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την ανακοίνωσή του, το Σάββατο, ότι ο ίδιος αλλά και η σύζυγός του είναι θετικοί στην μετάλλαξη Όμικρον του κορωνοϊού.

«Σήμερα το πρωί, ο γιατρός μας έκανε τον τακτικό μας έλεγχο. Ευτυχώς, τίποτα αρνητικό. Σήμερα, με ήπια συμπτώματα συνεχίζουμε τη δουλειά μας από το σπίτι με την κα Εμινέ», αναφέρει ο Τούρκος ηγέτης σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ταχεία ανάρρωση στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τη σύζυγό του, που νοσούν από κορωνοϊό, είχε ευχηθεί χθες, με ανάρτησή του στο Twitter, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Τούρκο πρόεδρο να τον ευχαριστεί για τις ευχές του στέλνοντας παράλληλα και χαιρετισμούς στον ελληνικό λαό.

Thank you for your good wishes, Mr Prime Minister. My wife and I extend my greetings to you, your family and the Greek people. https://t.co/4SIKF3i3DB

