Λιβύη: Πλάκες χασίς που εικονίζουν τον… Πούτιν ξεβράστηκαν σε παραλία (εικόνα)

Η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών της Λιβύης ανακάλυψε περισσότερες από 300 πλάκες ρητίνης κάνναβης που εικόνιζαν τον… πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συνολικά κατασχέθηκαν 323 πλάκες, βάρους 250 γραμμαρίων η καθεμία, στην πόλη Αλ Μαρτζ, στη βορειοανατολική Λιβύη, ανέφερε ένας αξιωματούχος αυτής της υπηρεσίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται οι πλάκες του χασίς, η μία πάνω στην άλλη, και το πορτρέτο του Πούτιν, με κοστούμι και μαύρη γραβάτα.

