Ουκρανικό: Οι μαραθώνιες συνομιλίες δεν γεφύρωσαν το χάσμα – Στο Κίεβο σήμερα ο Μακρόν

Εμανουέλ Μακρόν και Βλαντιμίρ Πούτιν δεν φάνηκε να καταλήγουν σε κάποια έστω κατ’ αρχήν συμφωνία μετά τις μαραθώνιες επαφές που είχαν χθες στο Κρεμλίνο. Σήμερα, ο Μακρόν αναμένεται να ταξιδέψει στο Κίεβο για συνομιλίες με τον πρόεδρο, Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Δεσμεύτηκε δε, να ενημερώσει τον Πούτιν τηλεφωνικώς για τα αποτελέσματα των συνομιλιών.

Ύστερα από πέντε ώρες συνομιλιών, ο Μακρόν προειδοποίησε ότι οι δύο πλευρές χρειάζεται να δράσουν άμεσα προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης.

«Αυτή τα στιγμή η ένταση αυξάνεται και αυξάνεται και ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης», δήλωσε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του. «Ούτε η Ρωσία, ούτε οι Ευρωπαίοι θέλουν χάος ή αστάθεια, τη στιγμή που τα έθνη ήδη υποφέρουν από την πανδημία.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν υποστήριξε ότι κάποιες από τις ιδέες του Μακρόν αναφορικά με την ασφάλεια ήταν ρεαλιστικές και πως οι δυο τους θα συζητούσαν ξανά μετά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στο Κίεβο.

«Ορισμένες από τις ιδέες και τις προτάσεις του, οι οποίες πιθανόν να είναι ακόμη πολύ νωρίς να τις συζητήσουμε, νομίζω πως μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω κοινά βήματα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Συμφωνήσαμε πως μετά το ταξίδι του στην ουκρανική πρωτεύουσα θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία για να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω στο ζήτημα», συμπλήρωσε.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε πως εάν η Ουκρανία ενταχθεί στο NATO οι Ευρωπαίοι θα συρθούν σε μία στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία, από την οποία δεν θα υπάρξουν νικητές. Δεσμεύτηκε πως η Ρωσία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά της προκειμένου να επιτευχθούν συμβιβασμοί προς όφελος όλων.

Το σκηνικό έντασης συμπληρώνει η χθεσινή δήλωση Μπάιντεν, που ζήτησε από όσους Αμερικανούς βρίσκονται στην Ουκρανία, πέραν των διπλωματών, να πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα εξαιτίας της απειλής για ρωσική εισβολή.

Οι δηλώσεις Μπάιντεν έγιναν στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, μετά την συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία συζήτησαν κυρίως την ένταση που προκαλεί η συσσώρευση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας.

