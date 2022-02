Καναδάς: QAnon και νεοναζί στο «τιμόνι» των διαδηλώσεων – Το προφίλ των σκληρών αρνητών

Οι εικόνες από την πρωτεύουσα του Καναδά, Οττάβα, με τους φορτηγατζήδες που διαμαρτύρονται ενάντια στην απόφαση περί υποχρεωτικού εμβολιασμού των επαγγελματιών οδηγών που διασχίζουν τα σύνορα του Καναδά με τις ΗΠΑ, έχουν γίνει πια «πρώτο θέμα» σε πολλές πόλεις της Δύσης.

Κι αυτό, παρά το γεγονός πως ο Καναδάς είναι μια από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στον κόσμο. Μια χώρα όπου το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων ξεπερνά το 77% και εκείνο όσων έχουν κάνει τουλάχιστον μια δόση του εμβολίου αγγίζει το 88%.

Η δημοσιότητα που έλαβε η διαμαρτυρία των Καναδών οδηγών φορτηγού έχει φτάσει πια να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για μια σειρά από ακροδεξιούς, αντιεμβολιαστές και συνωμοσιολόγους ανά την υφήλιο, που επιχειρούν να διοργανώσουν δικές τους – καναδικού τύπου – διαμαρτυρίες σε πόλεις της Ευρώπης και την Βόρειας Αμερικής.

«Αυτό που ξεκίνησε ως διαμαρτυρία Καναδών φορτηγατζήδων έγινε γρήγορα μαγνήτης προσελκύοντας ακροδεξιούς από όλο τον κόσμο», σημειώνει σε δημοσίευμά του ο ιστοχώρος Politico.

Πώς όμως φτάσαμε ως εδώ;

Ο Guardian ρίχνει φως στην ταυτότητα των ανθρώπων από τους οποίους ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο η εν λόγω διαμαρτυρία προτού εκείνη λάβει τις – επικοινωνιακά παγκόσμιες – διαστάσεις που έχει σήμερα.

Το επονομαζόμενο «κομβόι της ελευθερίας», όπως αποκαλούν οι υποστηρικτές του το κομβόι των οχημάτων με τους διαμαρτυρόμενους οδηγούς που έφτασε στην Οττάβα, ξεκίνησε ως «ιδέα» ενός Καναδού συνωμοσιολόγου ονόματι Τζέιμς Μπάουντερ. Ο Μπάουντερ έχει παρουσιαστεί ανοιχτά στο παρελθόν να στηρίζει ακραία συνωμοσιολογικές θεωρίες τύπου Qanon, ενώ εκείνος έχει παράλληλα αποκαλέσει και την πανδημία της Covid-19 «τη μεγαλύτερη πολιτική απάτη στα χρονικά».

James Bauder, the founder of Canada Unity and the architect of the “trucker” convoy to Ottawa, has said Trudeau “needs too[sic] be arrested and charged for treason, and for participating in committing crimes against humanity.”https://t.co/2pjsTzX8pb

— Justin Ling (@Justin_Ling) January 28, 2022