European Chips Act: Η Ευρώπη στη μάχη των μικροτσίπ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Την πρόταση της Κομισιόν για τον Ευρωπαϊκό Νόμο για τους Επεξεργαστές (European Chips Act) υιοθέτησε νωρίτερα σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων. Σκοπός της νομοθεσίας είναι η ενίσχυση του οικοσυστήματος παραγωγής μικροεπεξεργαστών της Ε.Ε. ώστε το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά να αυξηθεί από 10% σήμερα σε 20% το 2030.

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή ελπίζει να κινητοποιήσει επενδύσεις που θα φτάσουν τα 43 δισ. ευρώ.

The #EUChipsAct will help us achieve the 2030 Digital Decade target – empowering businesses and people in a human-centred, sustainable and more prosperous digital future.

These new measures will make Europe a major global player in the semiconductors ecosystem. pic.twitter.com/mhdtpXwgF3

